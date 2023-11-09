Написати відгук на російській мові

$1
КопирайтингЗавершен16 заявок79 просмотров
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Необхідно написати відгук про сайт на російській мові. Усі деталі надам в особистих повідомленнях.

месяц назад
marta_stepanets
Марта 
29 летУкраина
6 месяцев в сервисе
Была
9 часов назад
Выбранный исполнитель
aaattthhhsss
Олександр 
19 летУкраина
10 месяцев в сервисе
Был
14 часов назад
месяц назад
$1
1 день
UAHUSDT
Все як завжди добре
Отлично
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    Копирайтинг23 заявки
    Закрыт
    месяц назад

  • Написати відгук щодо додатку

    $1

    Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку. Усі деталі надам в особисті повідомлення.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    месяц назад

  • Написати відгук щодо додатку

    $1

    Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку. Усі деталі надам в особисті повідомлення.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    2 месяца назад

  • Написати відгук щодо додатку

    $1

    Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку. Усі деталі надам в особисті повідомлення.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    месяц назад

  • Написати відгук щодо додатку

    $1

    Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку. Усі деталі надам в особисті повідомлення.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    2 месяца назад

  • Написати відгук щодо додатку

    $1

    Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку. Усі деталі надам в особисті повідомлення.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    2 месяца назад

  • Написати відгук щодо додатку

    $1

    Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку. Усі деталі надам в особисті повідомлення.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    2 месяца назад

  • Написати відгук щодо додатку

    $1

    Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку. Усі деталі надам в особисті повідомлення.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    2 месяца назад