Написати відгук щодо додатку

$1
КопирайтингЗавершен15 заявок48 просмотров
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Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку. Усі деталі надам в особисті повідомлення.

2 месяца назад
marta_stepanets
Марта 
29 летУкраина
6 месяцев в сервисе
Была
13 часов назад
Выбранный исполнитель
elkbey
22 годаУкраина
6 месяцев в сервисе
Был
месяц назад
2 месяца назад
$1
2 дня
UAH
Все виконано швидко та добре
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