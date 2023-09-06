Написати відгук про сайт

$1
КопирайтингЗавершен12 заявок66 просмотров
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Необхідно написати відгук про сайт на українській мові. Усі деталі надам в особистих повідомленнях.

4 месяца назад
marta_stepanets
Марта 
29 летУкраина
6 месяцев в сервисе
Была
17 часов назад
Выбранный исполнитель
NATALI1312
Наталья 
43 годаУкраина
4 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
5 отзывов
4 месяца назад
$1
1 день
UAH
Робота виконана добре
сотрудничеством очень довольна,заказчик ответственный.
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    Необхідно написати відгук про сайт на англійській мові. Інформацію, яка допоможе написати відгук, надам (з перекладом тексту на англійську мову, у разі необхідності, допоможу). Більш детальна інформація буде в особистих повідомленнях.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    4 месяца назад

  • Текст на главную

    Необходимо написать по примеру нашей главной страницы сайта еще 5 подобных по структуре но уникальных текста

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    3 месяца назад

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    Необхідно написати відгук про сайт на англійській мові. Інформацію, яка допоможе написати відгук, надам (з перекладом тексту на англійську мову, у разі необхідності, допоможу). Більш детальна інформація буде в особистих повідомленнях.

    Копирайтинг1 исполнитель
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  • Написати відгук на англійській мові

    $1

    Необхідно написати відгук про сайт на англійській мові. Інформацію, яка допоможе написати відгук, надам (з перекладом тексту на англійську мову, у разі необхідності, допоможу). Більш детальна інформація буде в особистих повідомленнях.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    4 месяца назад

  • Написати відгук на англійській мові

    $1

    Необхідно написати відгук про сайт на англійській мові. Інформацію, яка допоможе написати відгук, надам (з перекладом тексту на англійську мову, у разі необхідності, допоможу). Більш детальна інформація буде в особистих повідомленнях.

    Копирайтинг1 исполнитель
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    4 месяца назад