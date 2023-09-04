Написати відгук на англійській мові

Всім доброго дня. Потрібен опис сторінки "Про магазин" Інтернет магазин займається продажом керамічної плитки і супутніх матеріалів зі складу постачальників.
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Необхідно написати відгук про сайт на англійській мові. Інформацію, яка допоможе написати відгук, надам (з перекладом тексту на англійську мову, у разі необхідності, допоможу). Більш детальна інформація буде в особистих повідомленнях.
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