Написати відгук на англійській мові

$1
КопирайтингЗавершен8 заявок22 просмотра
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Необхідно написати відгук про сайт на англійській мові. Інформацію, яка допоможе написати відгук, надам (з перекладом тексту на англійську мову, у разі необхідності, допоможу). Більш детальна інформація буде в особистих повідомленнях. 

4 месяца назад
marta_stepanets
Марта 
29 летУкраина
6 месяцев в сервисе
Была
17 часов назад
Выбранный исполнитель
Eleilt
17 летУкраина
4 месяца в сервисе
Была
18 дней назад
4 месяца назад
$1
1 день
UAH
Все зроблено добре
Прекрасний роботодавець
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