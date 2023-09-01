Текст на главную

КопирайтингЗакрыт18 заявок133 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо написать по примеру нашей главной страницы сайта еще 5 подобных по структуре но уникальных текста

4 месяца назад
guest_1693901242469
Украина
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
DashaNikolayenko
16 летУкраина
4 месяца в сервисе
Была
10 дней назад
4 месяца назад
$30
1 день
UAH
Человек пропал после того, как я предоставила материал заказа. Оплаты не получила.
  • Похожие заказы

  • Написати відгук на англійській мові

    $1

    Необхідно написати відгук про сайт на англійській мові. Інформацію, яка допоможе написати відгук, надам (з перекладом тексту на англійську мову, у разі необхідності, допоможу). Більш детальна інформація буде в особистих повідомленнях.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    4 месяца назад

  • Написати відгук на англійській мові

    $1

    Необхідно написати відгук про сайт на англійській мові. Інформацію, яка допоможе написати відгук, надам (з перекладом тексту на англійську мову, у разі необхідності, допоможу). Більш детальна інформація буде в особистих повідомленнях.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    4 месяца назад

  • Написати відгук на англійській мові

    $1

    Необхідно написати відгук про сайт на англійській мові. Інформацію, яка допоможе написати відгук, надам (з перекладом тексту на англійську мову, у разі необхідності, допоможу). Більш детальна інформація буде в особистих повідомленнях.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    4 месяца назад

  • Ищем копирайтера для написание постов

    Ищем копирайтера для написание постов в instagram Тематика аккаунта - кофейня самообслуживания Объём одного поста до 1000 символов Нужно будет 3 поста в неделю Оплата предпочтительнее за пост, цена обсуждается ...

    Копирайтинг30 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Написати відгук на англійській мові

    $1

    Необхідно написати відгук про сайт на англійській мові. Інформацію, яка допоможе написати відгук, надам (з перекладом тексту на англійську мову, у разі необхідності, допоможу). Більш детальна інформація буде в особистих повідомленнях.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    4 месяца назад

  • Статья про скандинавский стиль интерьера

    Необходима статья про скандинавский стиль интерьера. Интересная, информативная. Высокое качество выполнения заказа гарантирует дальнейшее сотрудничество по наполнению сайта статьями.

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад