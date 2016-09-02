Рерайт финансовой статьи

Добрый день. Ищу новичка, который недорого перепишет небольшое количество статей. Все, что мне нужно от соискателя - легкий слог и умение осмысленно переписывать готовые тексты, доводя их до уникальности. [b]Исходники будут предоставлены![/b] Все остальное подскажу, расскажу, отвечу на любые ...