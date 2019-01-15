1 лаба и 9 вопр. Бизнес-информатика

Дисциплина Системный анализ и моделирование информац. процессов

Тема лаб.работы - Построение моделей на основе технологии DFD

Построить модель последовательно -

1. Логическая модель

2. Модель окружения

3. Модель поведения

Использовать схемы и диаграммы, выбрать произвольные (реальные) данные для построение модели.

Уникальность от 70%.

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Раздел 1. Предварительный системный анализ организации на основе матрицы системных характеристик

Описать организацию: виды деятельности, размер организации, форма собственности, время образования и основные этапы развития.

Раздел 2. Анализ внутренней среды организации на основе ее функций.

Сделать вывод о сильных и слабых сторонах организации.

Раздел 3. Исследование внешней среды организации

Проанализировать внешнюю среду микроуровня.

Раздел 4. Исследование эффективности функционирования организации

Оценить эффективность функционирования организации с помощью коэффициента рентабельности затрат.

Раздел 5. Исследование проблем организации

Построить «дерево проблем» и выявить наиболее значимые причины проблемы, ликвидация которых станет первоочередной задачей организации.

Раздел 6. Исследование целей и стратегий организации.

Провести SWOT-анализ, на основе которого сгенерировать рекомендации по развитию организации.

Раздел 7. Исследование структур организации.

Построить юридическую и организационную структуры фирмы. Определить их вид и сделать вывод об их соответствии текущей ситуации и намерениям компании.

Раздел 8. Исследование процессов в организации

Представить любой процесс в организации (например, процесс выполнения основной деятельности, процесс реализации выбранной стратегии и т.д.) в виде сетевого графика.

Раздел 9. Обобщение результатов системного исследования

Представить обобщение (синтез) результатов проведенного исследования.

Обязательно опыт выполнения студенческих лаб. работ.