1 лаба и 9 вопр. Бизнес-информатика

Дедлайн до конца дня четверга, тоесть 21 е число, поскольку 22го утром мне надо сдать лабы Вот задания: Лабораторная Работа No1. (по сути подойдет и калькулятор или простая программа на вычисления) Общие понятия про UNIT тестирование. Тестовые конфигурации Задание. 3. ...
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Дисциплина Системный анализ и моделирование информац. процессов
Тема лаб.работы - Построение моделей на основе технологии DFD
Построить модель последовательно -
1. Логическая модель
2. Модель окружения
3. Модель поведения
Использовать схемы и диаграммы, выбрать произвольные (реальные) данные для построение модели.
Уникальность от 70%.
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Раздел 1. Предварительный системный анализ организации на основе матрицы системных характеристик
Описать организацию: виды деятельности, размер организации, форма собственности, время образования и основные этапы развития.
Раздел 2. Анализ внутренней среды организации на основе ее функций.
Сделать вывод о сильных и слабых сторонах организации.
Раздел 3. Исследование внешней среды организации
Проанализировать внешнюю среду микроуровня.
Раздел 4. Исследование эффективности функционирования организации
Оценить эффективность функционирования организации с помощью коэффициента рентабельности затрат.
Раздел 5. Исследование проблем организации
Построить «дерево проблем» и выявить наиболее значимые причины проблемы, ликвидация которых станет первоочередной задачей организации.
Раздел 6. Исследование целей и стратегий организации.
Провести SWOT-анализ, на основе которого сгенерировать рекомендации по развитию организации.
Раздел 7. Исследование структур организации.
Построить юридическую и организационную структуры фирмы. Определить их вид и сделать вывод об их соответствии текущей ситуации и намерениям компании.
Раздел 8. Исследование процессов в организации
Представить любой процесс в организации (например, процесс выполнения основной деятельности, процесс реализации выбранной стратегии и т.д.) в виде сетевого графика.
Раздел 9. Обобщение результатов системного исследования
Представить обобщение (синтез) результатов проведенного исследования.
Обязательно опыт выполнения студенческих лаб. работ.
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