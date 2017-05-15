Лабораторная

Лабораторные работыЗакрытнет заявок271 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

По контрольной работе. Страну/государство сделайте не атрибутом, а сущностью. Задайте связь Монета произведена в Стране/государстве и внесите нужные изменения во все пункты контрольной работы.

7 лет назад
gygli
26 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад