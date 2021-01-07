Лабораторная работа (часть) на ASP.Core + веб

Лабораторные работыЗакрыт1 заявка447 просмотров
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Есть готовая лабораторная работа: работа с контейнером объектов типа Студент с выводом в Веб.

*исходники*: https://github.com/sokolenko-dmytro/khpi-dotnet/tree/master/src/sokolenko08

Нужно добавить в проект возможность редактирования полей объекта в веб-интерфейсе.

3 года назад
Falconenko_D
Дмитрий 
22 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
3 года назад