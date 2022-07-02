Лабораторные работы питон. Таблицы и классы

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Необходимо сделать лабораторные работы по теме классы и таблицы. В файле они под номерами3 и 4, вариант 14. Прошу обратить внимание на требования к ним. Дедлайн - понедельник

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