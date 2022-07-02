Требуется оформить и написать код для 4 и 5 лабораторных работ по ассемблеру. Необходимо учитывать пример оформления, предоставленный ранее. Задание по номеру варианта 14.
Лабораторные работы питон. Таблицы и классы
Необходимо сделать лабораторные работы по теме классы и таблицы. В файле они под номерами3 и 4, вариант 14. Прошу обратить внимание на требования к ним. Дедлайн - понедельник
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