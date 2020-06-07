Сделать работу по информационным технологиям

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Закрыт1 заявка708 просмотров

Организация автоматизированной обработки экономической информации в рамках конкретной предметной области

Прикрепляю структуру работы , пример и свою тему скину 

Сделать за день 

5 лет назад
guest_15914774677717
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Надежда
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад