ТОЭ Лабораторная работа

Лабораторные работыЗакрытнет заявок152 просмотра
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Цель работы.

Ознакомлениес методами построения корректирующих кодов. Экспериментальное исследование

обнаруживающей и исправляющей способности циклических кодов.

Вариант 5 (p=0,06)

Во вложении:

файл с примером, описание и задание, ПО для выполнения лр.

6 лет назад
guest_1498131006867
6 лет в сервисе
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4 года назад