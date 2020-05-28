ДД! Общественная территория, подлежащая благоустройству, находится в границах земельного участка с площадью 58 244 кв.м. Этот участок представляет собой уголок естественного леса в городе, на берегу реки Черемшан. Озеленение представлено в основном ивами ...
Ландшафтный дизайнер.
дизайн-фрилансер.
Проект городка на 75 га.
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