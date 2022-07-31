Необходимо разработать 3D модель гостиницы с различными модулями: на 2, 4, 8, 24 и 32 номера, а также с кафе-рестораном на 10 номеров. Включить ландшафтный дизайн с морем и бассейном, создать качественное видео и рендер с высоким разрешением.