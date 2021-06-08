Создание проекта ландшафтного дизайна участка

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Закрыт10 заявок626 просмотров

Добрый день!

Необходимо создать проект ландшафтного дизайна земельного участка.

Участок 2000кв.м, правильной прямоугольной формы. На участке отсутствуют какие либо строения, но есть много молодых деревьев. Нужно: Создать визуальный проект на котором можно будет увидеть: как именно будет выглядеть участок, с постройками, где пройдет мощение, где будут посадки, газоны, качели, живые изгороди, ландшафтные светильники, детская площадка и вообще всё. 

Со своей стороны предоставлю: фото и видео участка (с верху, с низу с боку); Список строений котрые планируются построить, дизайн дома, пожелания по стилю дизайна. 

4 года назад
ehipantera
Владимир 
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