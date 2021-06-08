Добрый день. При существующем доме, на двух островках нужно придумать и визуализировать ландшафт. Дом есть в 3D max. Участка нет. Состав работы: - Взять существующуфю модель, дополнить текстурами и вставить на ...
Создание проекта ландшафтного дизайна участка
Добрый день!
Необходимо создать проект ландшафтного дизайна земельного участка.
Участок 2000кв.м, правильной прямоугольной формы. На участке отсутствуют какие либо строения, но есть много молодых деревьев. Нужно: Создать визуальный проект на котором можно будет увидеть: как именно будет выглядеть участок, с постройками, где пройдет мощение, где будут посадки, газоны, качели, живые изгороди, ландшафтные светильники, детская площадка и вообще всё.
Со своей стороны предоставлю: фото и видео участка (с верху, с низу с боку); Список строений котрые планируются построить, дизайн дома, пожелания по стилю дизайна.
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