Визуалка ландшафта

  1. Биржа фриланса
  2. Ландшафтный дизайн
Закрыт5 заявок783 просмотра

Добрый день.

При существующем доме, на двух островках нужно придумать и визуализировать ландшафт.

Дом есть в 3D max. Участка нет.

Состав работы:

- Взять существующуфю модель, дополнить текстурами и вставить на участок.

- Создать участок с заборами.

- Придумать дизайн ландшафта совместно.

- Порендерить.

- Нужно разработать навес для авто и вставить в проект(обговаривается отдельно)

Облако: https://disk.yandex.ru/d/7T8vp9b5Wpu_kg

3ds Max
4 года назад
Andrey_Mirra
Андрей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Татьяна
 
27 лет
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Дина
 
29 лет
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Диана
 
29 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Диар
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Юлия
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
2 отзыва
4 года назад