тз вложено. варианты желательны к 13 марта
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать логотип для сайта Yousmi.by и Yousmi.com
Логотип должен быть одного типа
Стиль минимализм
Логотип должен быть со скрытым смыслом.
Темы этих проектов:
СМИ, конструктор сайтов, медиа
Прошу указывать цену и сроки, а также ссылку на портфолио.
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