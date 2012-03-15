Логотип

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен18 заявок257 просмотров
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Сделать логотип для сайта Yousmi.by и Yousmi.com

Логотип должен быть одного типа

Стиль минимализм

Логотип должен быть со скрытым смыслом.

Темы этих проектов:

СМИ, конструктор сайтов, медиа

Прошу указывать цену и сроки, а также ссылку на портфолио.

12 лет назад
Fieldy
35 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Kostya1985
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$5
5 дней
Шикарно, шикарно и еще раз шикарно. Просто замечательная работа. Отличный логотип, идея которого пришлась по вкусу многим маркетологам, читателям проекта и всей команде компании.
Денис - вежливый, приятный молодой человек, был рад сотрудничеству, рад что все понравилось - это главное для меня )
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