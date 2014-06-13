Логотип для интернет-магазина бытовой техники

Доброго времени суток! Нужен логотип для кондитерской специализирующаяся на 4-х продуктах – макаруны, капкейки, безе и эклерах. Дизайн представляется в хипсторском стиле в виде плоскостного, монохромного изображения этих продуктов и крестиком между ними. Названия еще ...