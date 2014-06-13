Требуется нарисовать лого. Эскиз в приложении. Цель размещения - сайт. Жду предложений по цене и срокам. Предоплата после предоставления эскизов (варианты защиты эскизов на Ваш выбор).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработать логотип для интернет-магазина бытовой техники и электроники.
Данные в аттаче.
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