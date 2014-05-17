Перевести логотип из psd в cdr. Программы конвертеры и прочее не предлагать. Работать только руками :) Сейчас psd в разрешении 267х133, а надо, чтобы можно было без проблем использовать в полиграфии. Пишите цену и сроки. Спасибо за ...