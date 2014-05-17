Всем добрый день! Для туристического http://otdyhaem.com.ua хотел бы заказать следующие значки для анкеты частного сектора - кухонная плита - столовый набор (в виде посуды(тарелки, стаканы, рюмки) и приборов(ножи, ложки,,вилки)) - кухонный набор (в виде посуды(кастрюлей, сковородки) и приборов(половник, шумовка, ...
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Требуется по быстрому сделать Логотип и очень простенько.
Компания называется MAIN-TEPLO.
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