Нужно создать логотип экологической компании

Логотипы и ЗнакиЗакрыт11 заявок184 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно создать логотип компании , компания ориентируеться на все экологически чистом, позиционирует себя как Гильдия мастеров\ремесленников, конкретно сейчас создается логотип для грибов и ягод , желательно традиционные русские образы и шрифты под старину

Порядок работы:

1. Присылаете 5-6 вариантов лого для выбора;

2. Доработка вибраного лого;

3. Оплата 1000р (карта приват, ВМ, ЯД);

4. Исполнитель присылает исходники.

10 лет назад
manukjan
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Script1993
Виктор 
30 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$80
1 день
  • Похожие заказы

  • Логотип из растра в вектор

    Перевести логотип из psd в cdr. Программы конвертеры и прочее не предлагать. Работать только руками :) Сейчас psd в разрешении 267х133, а надо, чтобы можно было без проблем использовать в полиграфии. Пишите цену и сроки. Спасибо за ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Логотип "Вологодский завод пластмассовых изделий"

    $60

    Необходима разработка логотипа для "Вологодский завод пластмассовых изделий". Логотип должен быть из аббревиатуры "ВЗПИ". Род занятий компании (продукция): изготовление продукции из пластика, пищевые контейнеры, пластиковая тара, пленка, скотч. Цветовых предпочтений нет. Логотип должен быть читабельным, лаконичным, по возможности ...

    Логотипы и Знаки2 исполнителя
    Завершен
    10 лет назад

  • Отрисовать в Corell

    $5

    Доброго времени суток уважаемые фрилансеры! Нужно срочно отрисовать логотип в Corell Нужно уже завтра! Спасибо. Всем спасибо большое за отзывы!

    Логотипы и Знаки8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Логотип для портала, посвященного интерьеру

    $180

    Требуется разработка логотипа для компании Atelieroom. Сайт представляет из себя портал с всевозможными товарами для интерьера - мебель, освещение, обои, напольные покрытия и т.д. Есть огромный каталог с фотографиями интерьеров, есть каталог архитекторов, возможность поиска ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Лого

    Внимание! Для детской команды черлидинга требуется логотип! Название команды-"Паприка" Лого должен быть лаконичным, но броским.

    Логотипы и Знаки40 заявок
    Закрыт
    10 лет назад