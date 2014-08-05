Создать логотип

Добрый день! Нужно нарисовать логотип в таком стиле http://www.slavamoda.ru/Content/images/Logo_Slava_Moda_Web2.jpg Бабочка остается Фото человека на которого должен быть максимально похож силует на лого http://cs14107.vk.me/c616223/v616223817/5a8a/KghabXbRWuA.jpg Работа срочная до завтра бы в идеале. Если что называйте ваши сроки Спасибо!