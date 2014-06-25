Логотип для портала, посвященного интерьеру

# 1 — $ 180

Требуется разработка логотипа для компании Atelieroom. Сайт представляет из себя портал с всевозможными товарами для интерьера - мебель, освещение, обои, напольные покрытия и т.д. Есть огромный каталог с фотографиями интерьеров, есть каталог архитекторов, возможность поиска подрядчиков для дизайнерских и ремонтных работ.

“Atelieroom” должно быть одним слитным словом, но можно Atelie и room сделать разными цветами, или как-то по-другому визуально отделить. Возле названия - графический элемент. Логотип должен быть уникальным, так как будет регистрироваться.

Желательно показать логотип и отдельно, и вместе со слоганом проекта - “Стиль и комфорт в ваших руках!”

Победителю конкурса на логотип также поставим задачу на разработку фирменного стиля - визитки, конверты, бланки, пакеты (оплата 70 у.е., это отдельно от данного конкурса). Нужно будет предоставить все исходники, указать шрифты и цвета.

Ждем ваши работы!