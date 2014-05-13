Создание логотипа для компании

Разработка Лого+визитки + фирменный бланк+цветовая схема для сайта Деятельность компании: предметы интерьера и декора для дома. Домен которым обладает компания: WWW.KONZEPTION.RU Ищем иполнителя
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать логотип для консалтинговой компании.
Исполнителя выбираю так, чтобы далее сотрудничать на постоянной основе по дизайну. В дальнейшем потребуется создание визиток, листовок, и дальнейшего усовершенствования бренд бука компании.
Срок выполнения задачи: до 7 дней.
Требование: опыт создания логотипов, участие в разработках фирменного стиля для компаний.
Оплата: перевод денег на банковскую карту.
Схема оплаты: постоплата. Ваши варианты - утверждение макета - оплата - получение исходников
Полное ТЗ, отправлю выбранному кандидату.
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