Изготовление логотипа

Был создан проект, я выполнил работу, Иван сказал что хочет другое и сбросил набросок, я не смутился и выполнил, после чего было еще несколько правок, в общем все как обычно, ничего странного. После предоставления мною конечного результата, Иван все одобрил и обязался оплатить работу в течении суток, после чего данное обещание я слышал на протяжении 5-6 дней, после чего и вовсе видимо потерял привилегию общаться с Иваном, т.к. на мои сообщения он не отвечал и далее пропал вообще. Сейчас спустя пару месяцев он появился и оставил мне отзыв, на что я соответственно так же должен написать свой. Отзыв в мою сторону Иван написал положительный, но я К ОГРОМНОМУ сожаления не могу ответить взаимностью. Исходя из всего, рекомендовать сотрудничество с Иваном без абсолютной 100% предоплаты не могу. Увы.