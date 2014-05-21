Логотип "Вологодский завод пластмассовых изделий"

$60
Логотипы и ЗнакиЗавершен19 заявок1694 просмотра
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#1$50
#2$10

Необходима разработка логотипа для "Вологодский завод пластмассовых изделий".

Логотип должен быть из аббревиатуры "ВЗПИ".

Род занятий компании (продукция): изготовление продукции из пластика, пищевые контейнеры, пластиковая тара, пленка, скотч.

Цветовых предпочтений нет. Логотип должен быть читабельным, лаконичным, по возможности отображать тематику.

Просьба не торопиться с вариантами. Присылайте продуманные, завершенные работы.

10 лет назад
soft35
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
Победители конкурса
Fayy
35 летБеларусь
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
10 лет назад
#2
Ольга, спасибо за работу. Логотип понравился. Рекомендую к сотрудничеству!
Хороший заказчик. Четкая постановка задачи и своевременная оплата
kazadulik
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
8 часов назад
10 лет назад
#1
Хороший логотип. Понравился! Ирина, спасибо за работу.
Работа с Валерием порадовала. Все четко, понятно и своевременно! Спасибо! Рекомендую к сотрудничеству.
Заявки фрилансеров
Fayy
35 летБеларусь
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
10 лет назад
#2
kazadulik
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
8 часов назад
10 лет назад
#1
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