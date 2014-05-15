Отрисовать в Corell

Нужно создать логотип для консалтинговой компании. Исполнителя выбираю так, чтобы далее сотрудничать на постоянной основе по дизайну. В дальнейшем потребуется создание визиток, листовок, и дальнейшего усовершенствования бренд бука компании. Срок выполнения задачи: до 7 дней. Требование: опыт создания ...