Логотип из растра в вектор

Перевести логотип из psd в cdr.

Программы конвертеры и прочее не предлагать. Работать только руками :)

Сейчас psd в разрешении 267х133, а надо, чтобы можно было без проблем использовать в полиграфии.

Пишите цену и сроки. Спасибо за проявленный интерес к проекту.