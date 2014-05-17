Логотип из растра в вектор

Логотипы и ЗнакиЗавершен6 заявок145 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Перевести логотип из psd в cdr.

Программы конвертеры и прочее не предлагать. Работать только руками :)

Сейчас psd в разрешении 267х133, а надо, чтобы можно было без проблем использовать в полиграфии.

Пишите цену и сроки. Спасибо за проявленный интерес к проекту.

10 лет назад
WebAir
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
greyheart
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$10
1 день
Сотрудничеством довольна! Все качественно и очень быстро! Даже согласился переделать под мои пожелания без лишних слов. Спасибо!
Задача понятная, оплата моментальная. Сотрудничество на 5+!
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