Перерисовать логотип в векторе

Нужно создать логотип для консалтинговой компании. Исполнителя выбираю так, чтобы далее сотрудничать на постоянной основе по дизайну. В дальнейшем потребуется создание визиток, листовок, и дальнейшего усовершенствования бренд бука компании. Срок выполнения задачи: до 7 дней. Требование: опыт создания ...
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Необходимо перерисовать один из логотипов в векторный формат. Лого несложное - скину в личку исполнителям.
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