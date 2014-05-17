Нужен логотип для кондитерской

Логотипы и ЗнакиЗакрыт20 заявок200 просмотров
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Доброго времени суток!

Нужен логотип для кондитерской специализирующаяся на 4-х продуктах – макаруны, капкейки, безе и эклерах.

Дизайн представляется в хипсторском стиле в виде плоскостного, монохромного изображения этих продуктов и крестиком между ними.

Названия еще нет

Порядок работы:

1. Присылаете 5-6 вариантов лого для выбора;

2. Доработка вибраного лого;

3. Оплата 1200р (карта приват, ВМ, ЯД);

4. Исполнитель присылает исходники.

10 лет назад
manukjan
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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