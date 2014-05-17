Есть макет логопита в PDF, его нужно перевести в нужный формат для использования Порядок работы: 1. Присылаете 5-6 вариантов лого для выбора; 2. Доработка вибраного лого; 3. Оплата 1000р (карта приват, ВМ, ЯД); 4. Исполнитель присылает исходники.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработка логотипа компании наш регион, должны быть использованы цвета: желтый, светло-зеленый, светло-синий, белый.
использовать надпись: Дисконтный клуб "Наш регион"
для ознакомления наш сайт – region-skidok.ru/
Логотип существующий на сайте, не удовлетворяет требованиям руководства компании.
Порядок работы:
1. Присылаете 5-6 вариантов лого для выбора;
2. Доработка вибраного лого;
3. Оплата 1000р (карта приват, ВМ, ЯД);
4. Исполнитель присылает исходники.
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