Логотип и публикация для рекламы в инстаграмме

Наталия, здравствуйте! Посоветовали обратиться к вамподскажите, пожалуйста, сколько у вас будет стоить сделать несложный логотип для продукции ручной работы? Особых требований нет, просто хочется изящный, аккуратный лого,какой сделаете в общем))

И нужен еще рекламный постер(3-4 шт разные) для подачи рекламы в инстаграмме, фотографии работ, которые должны быть на нем пришлю. прикрепляю примеры моей продукции(изделия из эпоксидной смолы) , чтобы понимать с чем работать) бюджет примерно 2500 р, в это возможно уложиться? Особых требований нет, на постере должны быть фото и текст(я его напишу), хочется чтобы смотрелось изящно, стильно. Заранее спасибо вам