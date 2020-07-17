TECHNOBAR.UA основное направление - продажа электроники и бытовой техники, с постепенным расширением ассортимента в плоть до одежды и корма для животных. 1.создать логотип, который будет использоваться на сайте, вывесках, ...
Логотип и публикация для рекламы в инстаграмме
Наталия, здравствуйте! Посоветовали обратиться к вамподскажите, пожалуйста, сколько у вас будет стоить сделать несложный логотип для продукции ручной работы? Особых требований нет, просто хочется изящный, аккуратный лого,какой сделаете в общем))
И нужен еще рекламный постер(3-4 шт разные) для подачи рекламы в инстаграмме, фотографии работ, которые должны быть на нем пришлю. прикрепляю примеры моей продукции(изделия из эпоксидной смолы) , чтобы понимать с чем работать) бюджет примерно 2500 р, в это возможно уложиться? Особых требований нет, на постере должны быть фото и текст(я его напишу), хочется чтобы смотрелось изящно, стильно. Заранее спасибо вам
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен5 лет назад
Требуется разработка с нуля фирменного логотипа в векторе под онлайн гипермаркет. Исполнители с портфолио в приоритете. Возможно дальнейшее сотрудничество в рамках постоянной основы.Завершен5 лет назад
- $20
Нужно разработать логотип для артиста. Цена договорная.Логотипы и Знаки35 заявокЗакрыт5 лет назад
- $10
Необходимо разработать макет рекламного объявления для компании, занимающейся продажей оконных и дверных пвх конструкций. Соотношение сторон 3:2 (ш:в). Лого компании во вложении. Логотип в высоком качестве, как и контактную информацию компании вышлю победителю конкурса.Завершен5 лет назад
- $70
Разработка логотипа. Название в логотипе на украинском языке - КЛІНЕВЕРСУМ ГРУП група компаній. В Лого можно использовать пять звёзд как в пятизвездочных отелях. В состав входит пять партнёрских компаний предоставляющих клининговые услуги в разных ...Завершен5 лет назад
- $42
Для сайта делается новый дизайн, нужно сделать новый логотип в тему нового дизайна, использовать старый логотип не обязательно. Можно придумать что то свое. От участников по 3-5 вариантов. 1 место 2000 ...Логотипы и Знаки33 заявкиЗакрыт5 лет назад
Привет! Нужен лого для линии спорт товаров для девушек - примеры прикрепила в файле ниже. Лого нужно цветное для сайта и ч/б для нанесения на продукцию.Завершен5 лет назад