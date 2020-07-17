Логотип и публикация для рекламы в инстаграмме

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Закрыт1 заявка149 просмотров

Наталия, здравствуйте! Посоветовали обратиться к вамподскажите, пожалуйста, сколько у вас будет стоить сделать несложный логотип для продукции ручной работы? Особых требований нет, просто хочется изящный, аккуратный лого,какой сделаете в общем)) 

И нужен еще рекламный постер(3-4 шт разные) для подачи рекламы в инстаграмме, фотографии работ, которые должны быть на нем пришлю. прикрепляю примеры моей продукции(изделия из эпоксидной смолы) , чтобы понимать с чем работать) бюджет примерно 2500 р, в это возможно уложиться? Особых требований нет, на постере должны быть фото и текст(я его напишу), хочется чтобы смотрелось изящно, стильно. Заранее спасибо вам

5 лет назад
guest_15949655095103
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5 лет назад

Заявки фрилансеров

Наталия
 
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