Нужен Лого для магазина!

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт1 заявка151 просмотр

Нужен лого для современного магазина и все такое.

Тех задание прилага

5 лет назад
SuCo
35 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Светлана
 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
месяц назад
455 отзывов
5 лет назад