Нужен логотип для сайта katalog-mebliv.com.ua

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Закрытнет заявок50 просмотров

Здравствуйте

Нужен логотип для интернет- магазина по продаже мебели (в основном столы и стулья) katalog-mebliv.com.ua

Я обратился к фрилансеру и мы зашли в тупик. Он сделал логотип сос смыслом но без вкуса. Образец прилагается. Мне понравились ваши работы, они "легкие", этого мне в логотипи и не хватает.  Есть у вас возможность помочь мне?

3 года назад
guest_15944894736757
5 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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