Здравствуйте

Нужен логотип для интернет- магазина по продаже мебели (в основном столы и стулья) katalog-mebliv.com.ua.

Я обратился к фрилансеру и мы зашли в тупик. Он сделал логотип сос смыслом но без вкуса. Образец прилагается. Мне понравились ваши работы, они "легкие", этого мне в логотипи и не хватает. Есть у вас возможность помочь мне?