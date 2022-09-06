Разработайте логотип для сыроварни с буквами А Я, которые могут находиться на фоне сыра или рядом с ним. Логотип должен быть круглый или овальный, включать название "сырферма АЯ" и предусматривать место для указания ИП.
Нужен логотип для сайта katalog-mebliv.com.ua
Здравствуйте
Нужен логотип для интернет- магазина по продаже мебели (в основном столы и стулья) katalog-mebliv.com.ua.
Я обратился к фрилансеру и мы зашли в тупик. Он сделал логотип сос смыслом но без вкуса. Образец прилагается. Мне понравились ваши работы, они "легкие", этого мне в логотипи и не хватает. Есть у вас возможность помочь мне?
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