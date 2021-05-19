Выявление потребностей клиента покупающий "триммер для травы".

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Маркетинговый анализ
Закрыт3 заявки347 просмотров

Определение и описание целевой аудитории для тематики: триммер для травы

Сегментировать аудиторию по таким параметрам:

  • социально демографические данные (пол; возраст)
  • боли, мечты, интересы (интересы; особенности; боли; проблемы; мечты; цели; желания; потребности явные и скрытие; что мотивирует сделать покупку)
4 года назад
iamDmitriy
Дмитрий 
32 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Елизавета
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Пётр
 
22 года
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
1 отзыв
4 года назад
Денис
 
35 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад