Автомат покраски деревянных профилей

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Закрыт3 заявки795 просмотров

Здравствуйте.

Задумал я сделать автомат для покраски погонажа - деревянных профилей 3-5 сечений.

Сам автомат уже есть в голове у меня. Надо мои идеи и видение перенести в компас, доработать до готовых чертежей, чтобы это можно было воплотить в металле. Надо использовать детали, узлы станков с ЧПУ и их программы.

Сможете такое сделать?

5 лет назад
guest_15923334978748
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