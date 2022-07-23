Ищется специалист для доработки платы датчика. Необходима схема, прошивка и возможная отладка. Требуется опыт работы с мультикаскадными операционными усилителями, тензодатчиками и микроконтроллерами AVR, в том числе с новой линейкой tinyAVR 2.
Изготовление технологической оснастки по готовой КД
Необходимо изготовить, либо найти подрядчиков и оказать конструкторско-технологическое сопровождение и помощь в приемке деталей после изготовления. Речь идет об изготовлении по готовому КД механической части гидравлической оснастки для сварки конусов свай. Сборочные чертежи приложены.
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