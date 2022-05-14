Требуется разработка управляющей программы для фрезерного станка Hurco VMX 24 с использованием чертежей. Программа должна соответствовать требованиям стойки Ultimax 4 и быть готовой к использованию в машиностроении.
Доработка платы датчика
Необходима схема, прошивка + возможно отладка. Желателен опыт с мультикаскадными операционными усилителями, тензодатчиками и микроконтроллерами AVR (возможно даже с их новой линейкой tinyAVR 2).
Проект использует эти технологии хотелось бы найти человека, который с ними знаком.
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