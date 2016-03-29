Корекція обладнання для додаткової моделі G02.

Наше предприятие является собственником металлообрабатывающего цеха. Цех расположен в Московской области На сегодняшний день мы хотим организовать выпуск следующего оборудования. 1. Котельных (котлов) работающих на твердом топливе (щепа и пеллеты). 2. Оборудования для производства пеллет и брикетов. 3. Сушильные камеры ...