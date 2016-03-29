Требуются чертежи для изготовления сварочного вращателя с електро-оборудованием. Грузоподёмность 150 - 200 кг. Есть только фото. Занимаемся сваркой труб и фланцев. Возможно уже есть готовые чертежи похожего оборудование - предлагайте. Желательно SolidWorks или автокад.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Назва проекту: Корекція обладнання для додаткової моделі G02.
Опис проекту тазавдання проекту: В середовищі SolidWorks 2015 потрібно замінити деталь G01
вказану на мал.1 (жовта деталь показана стрілкою) на деталь G02(мал.4) з відповіднимизмінами опорних елементів під деталь G02. Дана конструкція на мал.1 вже успішно
працює під деталь G01. Потрібно встановити деталь G02 ідентично до базової
основи та змінити всі опорні та допоміжні деталі, що базують та утримують
деталь. Деталь G02 вже готова в 3D (мал.4). Різниця деталі G01 і G02 лише в
розмірах – дещо більша довжина. Як видно з малюнків, потрібно розробити праву
сторону опорних деталь, а ліва сторона є її дзеркальною копією.
Цікавлять термінивиконання та вартість даної роботи. Деталі в додатку.
Проектів даноїскладності виконання планується багато, тому намагаюся знайти відповідального
та надійного професіонала.
Для цьогопропоную зробити лише частину проекту, наприклад: встановити деталь G02 в даний
пристрій та підкорегувати (змінити) одну з опорних деталей, де б могли побачити
навики та розуміння даної задачі.
З повагою Руслан
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