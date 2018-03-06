Курсовая электропривод токарного станка

Есть задача по изготовлению сферонизатора: принцип работы показан на этом видео: youtube.com/watch?v=jkK6EqpF3hI описание composyst.ru/bepex/?pg=P07 размеры сферонизатора нужны как примерно на этом видео с 1:25 youtube.com/watch?v=7gM7ntnfgq8 чашку, крепление и привод тарелки, остов. Сферонизатор нужно изготовить максимально просто, так как он нужен только для ...