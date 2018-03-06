Курсовая электропривод токарного станка

МашиностроениеЗакрыт2 заявки189 просмотров
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Кто может помочь с работой. В работе требуется произвести расчет мощности эл-ля

Выполнить расчет надежности силовой части схем

Составить математическое описание электропривода ( mathcad)

Составить принципиальные электрические схемы

6 лет назад
gadla
49 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
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