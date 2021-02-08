Покрытие для роликов

Нужны консультации специалиста по роботу манипулятору. Механическая часть с двигателями собрана. Нужны консультации по создаю блока управления и управления двигателями.
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Необходимо понимать из какого материала нужно сделать покрытие роликов, чтобы поверхность мячей оставалась целой. Фото во вложении. Сейчас покрытие из полиуретана, твердостью по Шору А 60-65.
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