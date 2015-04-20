Работа по трансмиссии автомобиля

  1. Биржа фриланса
  2. Машиностроение
Закрыт3 заявки149 просмотров

Заказ №6251. Работа по трансмиссии автомобиля

Тема : «Подготовка к работе трансмиссии автомобиля Газ 3307»

Срок до 20.04.2015

Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся.

10 лет назад
workbest
44 года
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров