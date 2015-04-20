Сборочный узел лопатки в составе сборки пенагона флотационной машины . Данный узел выполняет равномерную разгрузку пены в соответствующую канаву. К проекту прилагается 3d модель выполнена в Компас 3д рабочие чертежи и спецификация. Проект выполнен в ...
Работа по трансмиссии автомобиля
Заказ №6251. Работа по трансмиссии автомобиля
Тема : «Подготовка к работе трансмиссии автомобиля Газ 3307»
Срок до 20.04.2015
Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся.
Заявки фрилансеров
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