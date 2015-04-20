Работа по трансмиссии автомобиля

Здравствуйте! Нужно разработать проект торгового прицепа по всем ГОСТам и нормам для дальнейшей сертификации в НАМИ и запуску в производство. За основу хотим взять дизайн вот таких легендарных прицепов http://www.airstream.com/ округлые формы, металлический ...