Рецептура резиновой смеси

МашиностроениеЗакрытнет заявок659 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужна рецептура резиновой смеси 7в14-1. Отдельно возможные ее варианты и способы удешевления.

Так же возможно устройство в компанию по производству резиновых смесей на должность нештатного инженера-технолога резиновых смесей.

Оплата по работе и помощи в данном направлении обсуждается.

2 года назад
guest_1644605349811
2 года в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Лабораторные по машиностроению

    Нужно выполнить 5 лабораторных, желательно до среды, методичку и сборку по которой нужно сделать прикрепил. В этой сборке нету валов, по этому в 4 лабораторной 3 своих на выбор.

    Машиностроение3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Cконструировать кронштейн

    Нужно выполнить до 20 января,в программе Invertor Autodesk Всю необходимую информацию по заданию разместил в файле,тут добавил просто в качестве описания для того,чтобы отсеять сразу тех,кто не может и не знает как это делать. Необходимо ...

    Машиностроение3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Разработка проекта замены горелок котла 220 т/ч

    $1500

    Субподрядчику генерального проектировщика необходимо разработать вариант проекта реСубподрядчику генерального проектировщика необходимо разработать вариант проекта реконструкции замены 4-х горелок на энергетическом газовом котле мощностью 220 т/ч. Первый этап: разработка общего вида котла с новыми горелками с учетом ...

    Машиностроение1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • ТЗ и Проект гидротехнического сооружения (плотины) во Владимирской обл

    $6680

    Требуется инженер. Необходимо разработать ТЗ и по нему технический проект для строительства гидротехнического сооружения (плотины) во Владимирской области со всеми параметрами, конструкциями, компоновкой сооружений. На объекте была проведена топографическая съемка. 500000 р.

    Машиностроениенет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • КД на готовые изделия из листового металла

    Куплю готовую конструкторскую документацию (3д модели обязательно, чертежи по наличию). Интересует документация на различные изделия, где используется листовой металл: оборудование, конвейера, верстаки, тумбы, шкафы, транспортеры, сельхоз оборудование и тд. Присылайте примеры работ ( скрины\ рендеры), пишите свои ...

    Машиностроение2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Механизм-страховка

    Здравствуйте, Описание: Определенный отрезок веревки, собран по типу "рулетка", на одном конце распологается условный груз, который при свободном падении, оттягивает веревку до упора и создает натяжение и соответсвенно нагрузку на рулетку. Задача: необходимо разработать ...

    Машиностроение1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Разработка устройства

    Небольшое производственное предприятие нуждается в  удаленном разработчике плат ,устройств на Микроконтроллерах(приветствуется возможность написанием примитивной прошивки) для реализации проектов ,(возможно не только этого). На данный момент это счетчик  пройдённого пути, скорости, с ведением журнала событий и ...

    Машиностроение2 заявки
    Закрыт
    2 года назад