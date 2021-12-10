Ищу исполнителя на разработку конструкторской документации по эскизу.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна рецептура резиновой смеси 7в14-1. Отдельно возможные ее варианты и способы удешевления.
Так же возможно устройство в компанию по производству резиновых смесей на должность нештатного инженера-технолога резиновых смесей.
Оплата по работе и помощи в данном направлении обсуждается.
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