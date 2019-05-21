Спиритическая доска

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Закрыт3 заявки249 просмотров

Кто знает как реализовать такое устройство.

Нужна точная схема, список деталей схем и т.д.. Чтобы потом без проблем собрать изделие!

Тут само изделие https://www.youtube.com/watch?v=yY7ZKlF17oI

Есть сайты продажники  данного изделия

Пишут что изделием можно управлять при помощи пк или андроида!

Жду ответов!

Android
6 лет назад
Evil_Genius
Игорь 
36 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

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