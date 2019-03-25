Спроектировать деталь

МашиностроениеЗавершен7 заявок307 просмотров
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Необходимо выполнить 3д модель и подготовить чертежеи на резку в векторном формате по прилагаемому чертежу. Деталь - башмак направляющей лифта. Фото оригинала прилагается. Деталь изготавливаем из листовой стали, предусматриваем шип-пазы для сборки продольных вертикальный пластин. 

5 лет назад
Ikaria
48 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Andrei-K
Андрей 
45 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$7
1 день
WMZ
Все хорошо, оперативно и с пониманием вопроса
Все отлично, спасибо. Рекомендую Сергея, как хорошего заказчика!
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