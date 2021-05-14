Необходимо создать устройство на базе Arduino со следующими параметрами:

- управление нагревательным элементом с использованием PID библиотеки;

- управление однофазным электромотором 220v с регулировкой оборотов;

- включение/выключение соленоидов.

Данные будем получать с датчиков температуры, давления, датчиков холла.

Информация будет выводиться на двух LCD дисплеях, на одном из которых будет меню для конфигурирования системы.

Все компоненты (силовая и слаботочная часть) должны быть собраны с заделом на долговечную работу в условиях высокой температуры и компактно размещены в одном или двух корпусах, насколько это возможно.

Работу я вижу так. Вы разрабатываете схему, пишите скетч, а собираю я все сам.

Если так не получится, будем договариваться на какой-то другой вариант.