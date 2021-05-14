Необходимо рассчитать принципиальную возможность создания вентилятора, способного сдувать капли воды на расстояние 1-1,5 метра. Требуется определить мощность мотора, учитывать сопротивление воздуха и размеры устройства. Если устройство будет приемлемым по размерам и стоимости, необходимо разработать его спецификации для промышленного изготовления.
Устройство на базе Arduino
Необходимо создать устройство на базе Arduino со следующими параметрами:
- управление нагревательным элементом с использованием PID библиотеки;
- управление однофазным электромотором 220v с регулировкой оборотов;
- включение/выключение соленоидов.
Данные будем получать с датчиков температуры, давления, датчиков холла.
Информация будет выводиться на двух LCD дисплеях, на одном из которых будет меню для конфигурирования системы.
Все компоненты (силовая и слаботочная часть) должны быть собраны с заделом на долговечную работу в условиях высокой температуры и компактно размещены в одном или двух корпусах, насколько это возможно.
Работу я вижу так. Вы разрабатываете схему, пишите скетч, а собираю я все сам.
Если так не получится, будем договариваться на какой-то другой вариант.
Заявки фрилансеров
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