Устройство на базе Arduino

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Закрыт2 заявки632 просмотра

Необходимо создать устройство на базе Arduino со следующими параметрами:

- управление нагревательным элементом с использованием PID библиотеки;

- управление однофазным электромотором 220v с регулировкой оборотов;

- включение/выключение соленоидов.

Данные будем получать с датчиков температуры, давления, датчиков холла.

Информация будет выводиться на двух LCD дисплеях, на одном из которых будет меню для конфигурирования системы.

Все компоненты (силовая и слаботочная часть) должны быть собраны с заделом на долговечную работу в условиях высокой температуры и компактно размещены в одном или двух корпусах, насколько это возможно.

Работу я вижу так. Вы разрабатываете схему, пишите скетч, а собираю я все сам.

Если так не получится, будем договариваться на какой-то другой вариант.

4 года назад
Wharfadale
Кирилл 
33 года
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
37 лет
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Сергей
 
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