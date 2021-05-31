Есть узел поворота монтажной корзины.надо подобрать на китае новый двигатель поворота и проработать под него механизм поворота и выдать конструкторскую документацию
Рассчитать возможность создания вентилятора для сдувания капель воды
Наобходимо рассчитать принципиальную возможность создания особого устройства вентилятора ( похожий на настенный внутренний блок инверторного кондиционера ), способного "сдувать" капли воды / дождя на расстояние примерно 1-1,5 метра. Имеется ввиду, необходимая мощность мотора, учитывая сопротивление воздуха и прочие переменные и константы, размеры устройства и т.д.
После чего, если необходимое устройство окажется с потребительской точки зрения возможным к применению ( не слишком большим, громким, дорогим ), то необходимо будет разработать само устройство и его спецификации для его промышленного изготовления.
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