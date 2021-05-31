Рассчитать возможность создания вентилятора для сдувания капель воды

Наобходимо рассчитать принципиальную возможность создания особого устройства вентилятора ( похожий на настенный внутренний блок инверторного кондиционера ), способного "сдувать" капли воды / дождя на расстояние примерно 1-1,5 метра. Имеется ввиду, необходимая мощность мотора, учитывая сопротивление воздуха и прочие переменные и константы, размеры устройства и т.д.

После чего, если необходимое устройство окажется с потребительской точки зрения возможным к применению ( не слишком большим, громким, дорогим ), то необходимо будет разработать само устройство и его спецификации для его промышленного изготовления.