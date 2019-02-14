Выполнить чертежи галтовочной машины

Совместно разработать простой конструктив, сделать простую 3д модель для сборки, чертежи DXF на резку небольшой галтовочной машины лоткового типа. Пример фото прилагаю. Объем лотка - не более 100л, габаритные размеры, ориентировочно -650мм длина, 600мм глубина, 300-400мм ширина, одно отделение. Предполагаемый двигатель - поверхностный вибратор общего назначения повышенного ресурса производства Красный Маяк 1-1,5кВт. Технические подробности готовы обсуждать. Подразумевать при производстве резку, гибку, сварку, при необходимости точение или фрезеровку, избегать литья.

В целом, задача стоит:

1. Спроектировать сам лоток с креплением к нему двигателя, с фланцевым патрубком для выгрузки использованного

абразива..

1.1. То же - крышка лотка с креплениями.

1.2. То же - 2 съемные обрезиненные перегородки, делящие лоток на 3 отсека.

2. Спроектировать крепежную площадку (стол),с анкерным креплением к полу, (при необходимости - предусмотреть снятие вибрации), на котором стоит лоток, подобрать характеристики пружин из наличия,их размер,количество и посадочные места.

3. Предложить модель двигателя (по нашему ощущению, диапазон 1-1,5кВт), достаточный для галтовки изделий из металла и алюминия, но чтобы конструкция машины выдерживала вибрационную нагрузку. Возможный вариант двигателя - ИВ-12-25 производства Красный Маяк.

4. Предусмотреть изнутри оклейку лотка, выдать рекомендации по материалу и толщине, учесть сохранение рабочего объема лотка .

На весь конструктив выполнить исполняемые файлы DXF на резку деталей, простую 3d модель для гибки и сварки деталей. Сборочные чертежи - необязательно

Электромеханическую часть - автоматику и прочее, придумывать не нужно.

Машина делается для собственного производства, цель - галтовка в

основном плоских панелей из металла 2-4мм и алюминия 2-6мм, размерами

до 200*500мм по нескольку штук за запуск, а также для галтовки мелких деталей сразу в 3 этапа.