Конвертирование карт для Iphone

Мобильные приложенияЗакрыт1 заявка162 просмотра
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Нужно сделать из растровых карт карты подходящие для Iphone.

А также объяснить как их делать самостоятельно и дать необходимое ПО и инструкции.

Все предложения оставляйте только в проект.

15 лет назад
Sattt
--- Satori 
NaN летУкраина
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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