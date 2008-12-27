Конвертирование карт для Iphone

Нужны 2 простенькие проги на симбиане или Windows Mobile. 1-я должна иметь поле для вписывания тел. номера, после нажатия на старт набирает этот номер, после ответа на бирает его еще раз и устанавливает конференц-связь и ...
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Нужно сделать из растровых карт карты подходящие для Iphone.
А также объяснить как их делать самостоятельно и дать необходимое ПО и инструкции.
Все предложения оставляйте только в проект.
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