Разработка ПО для мобильных устройств (J2ME)

Требуется создание 2D-графики для мобильной игры 'Шахматы'. Необходимы заставки в четырёх вариантах, набор шахматных фигурок в трёх размерах и простой фон. Для маленьких фигурок требуется пиксельная работа, а картинки должны быть оптимизированы под объём. Дизайнеру предоставляется свобода в выборе стиля.