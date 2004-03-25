Разработка ПО для мобильных устройств (J2ME)

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Стабильная российская компания-разработчик постоянно проводит набор J2ME

профессионалов и начинающих с опытом разработки от 1 проекта для удалённой работы.

Полный текст вакансии вы можете найти на нашем сайте http://www.modus-mobile.com

Дополнительная информация:

- работа удалённая, оплата только по факту выполнения всех

поставленных задач;

- уровень оплаты от 300 у.е./проект;

- очень приветствуется наличие мобильного телефона с поддержкой j2me;

- личные качества кандидата: честность, порядочность,

исполнительность, упорство в достижении поставленых задач;

- высокий интеллектуальный уровень;

21 год назад
modus
125 лет
21 год в сервисе
Был
21 год назад

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