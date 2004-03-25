Требуется создание 2D-графики для мобильной игры 'Шахматы'. Необходимы заставки в четырёх вариантах, набор шахматных фигурок в трёх размерах и простой фон. Для маленьких фигурок требуется пиксельная работа, а картинки должны быть оптимизированы под объём. Дизайнеру предоставляется свобода в выборе стиля.
Разработка ПО для мобильных устройств (J2ME)
Стабильная российская компания-разработчик постоянно проводит набор J2ME
профессионалов и начинающих с опытом разработки от 1 проекта для удалённой работы.
Полный текст вакансии вы можете найти на нашем сайте http://www.modus-mobile.com
Дополнительная информация:
- работа удалённая, оплата только по факту выполнения всех
поставленных задач;
- уровень оплаты от 300 у.е./проект;
- очень приветствуется наличие мобильного телефона с поддержкой j2me;
- личные качества кандидата: честность, порядочность,
исполнительность, упорство в достижении поставленых задач;
- высокий интеллектуальный уровень;
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $70Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт21 год назад
Ищутся независимые разработчики мобильных игр для выполнения заказов или дистрибуции. Важно наличие демо-версий игр, чтобы оценить качество работы. Рассматриваются предложения от профессионалов с опытом в разработке мобильных приложений.Мобильные приложения12 заявокЗакрыт21 год назад